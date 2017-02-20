Черниговцы не замерзнут: в домах будет тепло до середины апреля
Ударит ли объявленное чрезвычайное положение в энергетике по черниговцам — такой вопрос задал сегодня Черниговский городской председатель руководителям «ТЭЦ» и «Облтеплокомуненерго» на расширенном совещании в Черниговском городском совете. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Согласно ответу заместителя директора по снабжению и сбыту тепловой энергии КЭП «Черниговская ТЭЦ» ООО фирмы «Технова» Владимира Кривенко, сейчас это предприятие скорректировало производство: уменьшило потребление угля до 1 тонны в сутки на фоне увеличило потребление газа. На сегодня один котел ТЭЦ работает полностью на газу, а другие на смешанном топливе (это уголь и газ). Но объемы производимой электрической и тепловой энергии не изменились, и в этом режиме предприятие готово обеспечивать их и в дальнейшем в соответствии с потребностями потребителей. Итак, тепло в домах черниговцев до конца отопительного периода гарантированно будет. Имеющихся запасов угля предприятию хватит на месяц, и на сегодня его поставки маленькими партиями продолжается. Директор ОАО «Облтеплокомуненерго» Виктор Геращенко на совещании и в своем дальнейшем комментарии журналистам сообщил, что на сегодня предприятие работает штатно. Если возникнет чрезвычайная ситуация, то в реверсном режиме передать тепло от ОТКЕ в часть тех сетей, которые обслуживают потребителей ТЭЦ, технически возможно. Но, по его мнению, такой необходимости возникнуть не должно. В случае введения предельных уровней поставки электроэнергии для предприятий ОТКЕ заранее разработало графики работы в измененном режиме. И даже если будет необходимость в отключениях объектов теплоснабжения, это будет делаться не хаотично, как в 2014 году, а за сбалансированным графику — так, что население этого не почувствует.