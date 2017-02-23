Черниговцы не спешат отказываться от празднования 23 февраля
23 февраля уже второй год подряд не является праздничным в украинском календаре, однако многие граждане, как и раньше, признают эту дату Днем армии. Отмечать советско-российскую дату по инерции продолжают и много черниговцев. — Я лично праздную, потому что это вся моя жизнь, которое прошло в армии — в той армии, Советской Армии при советском государстве. — Всю жизнь прошло с такими праздниками, а 9 мая, 8 марта, 18 августа — куда они подевались ?! Так можно и день рождения изменить … — Я очень жалею этим праздником, мой отец — ветеран войны. — Сейчас какая ситуация такая непонятная — как и праздновать надо, и не праздновать. — Это коммунистический праздник и я не хочу отмечать его. Я — патриот Украины. — Да, я праздную 23 февраля, потому что я военный офицер Советской Армии, прослужил 28 лет в армии и, я думаю, что для меня это праздник, потому что вся жизнь моя прошла в Советской Армии. — У нас на работе отказались люди праздновать 23 февраля, сказали, что не будут. Поэтому, наверное, в следующем году будем приветствовать наших мальчиков осенью, как положено, и это хорошо. — Потому что когда человек хочет понять свою самость, то есть кем она является на самом деле, ей надо делать свои праздники и свои традиции. — Празднуем, потому что мой муж присягу на верность тому Союза, в котором он служил. — Спешу на работу и забыла, спасибо, что напомнили, поздравлю. Хотя, кого? Дедушек разве что, таких уже нет родственников, которых следует приветствовать, папа с мужем не застали тех событий, поэтому нам уже ближе День казачества. Остаются верными 23 феврале и ветераны Советской Армии. Так, сегодня в Чернигове под красными флагами прошла церемония возложения цветов в сквере имени Попудренко. Напомним, в 2015 году Президент Украины своим указом отменил празднование 23 февраля Дня защитника Отечества. При этом он основал празднования 14 октября — Дня защитника Украины.