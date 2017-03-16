Черниговцы не хотят софинансировать ремонт дорог
Исполком Черниговского городского совета принял решение финансировать из городского бюджета капитальный ремонт дороги в микрорайоне Певцы. На вопросы присутствующих, почему не происходит финансирование придомовой инфраструктуры по ранее задекларированным принципом, когда 20% средств дают люди, а остальные — город, городской голова фактически признал малодиевисть этого подхода. «Финансовая состоятельность граждан не дает им возможности вне осуществить ремонт. 20 на 80 будет очень мало заявок », — Владислав Атрошенко. Из городского бюджета будут ремонтировать в порядке очереди, ждать которую, по словам мэра, можно и 30 лет. А если какая-то община Чернигова захочет вне залатать огрехи своей инфраструктуры, то может это сделать, внеся свои 20% софинансирования.