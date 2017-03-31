Черниговцы могут выучиться за счет работодателя и не отрабатывать у него
Согласно п.165.1.21 статьи 165 Налогового кодекса Украины с 1 января 2017 существенно увеличена сумма, которую юридическое или физическое лицо может оплатить обучение другого физического лица в украинских высших и профессионально-технических учебных без налогообложения такой суммы НДФЛ. Об этом сообщают в управлении налогов и сборов с физических лиц Главного управления ДФС в Черниговской области. На сегодня не облагаемая налогом сумма равна трехкратному размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года за каждый полный или неполный месяц обучения, подготовки или переподготовки такого физического лица (в 2017 году — 9600 грн.). В прошлые годы таким критерием был предельный размер дохода в виде зарплаты, который давал право на получение налоговой социальной льготы. Кроме того, с 1 января 2017 для студентов, выучились за счет работодателя отменена обязанность по отработке у такого работодателя в течение 3 лет после окончания учебного заведения. В предыдущей редакции п. 165.1.21 статьи 165 НКУ действовала норма, которая предусматривала налогообложения НДФЛ всей суммы, уплаченной за обучение в случае прекращения работником трудовых отношений с работодателем в течение периода такого обучения или до окончания третьего календарного года от года, в котором заканчивается такое обучение.