Черниговцы могут «сливать» данные о политиках-сепаратистах
Активисты создали сайт для борьбы с сепаратизмом, что месит базу данных дерзких антиукраинских политиков. Об этом координаторы общественного объединения «Автомайдан Киев» Дмитрий Карп, Екатерина Кувита и журналист Айдер Муждабаев сообщили во время пресс-конференции. Целью общественной платформы «Украина без сепаратизма» является создание единой информационной базы дерзких антиукраинских политических деятелей, которые работают в интересах агрессора — Российской Федерации. «Мы запускаем всеукраинский проект, который должен наполняться. Даже в Википедию каждый пользователь может зайти и добавить какую-то часть материала, которого там не хватает. Так же и у нас. И наше обращение, особенно к представителям СМИ: вы знаете, как все это работает. Возможно, какой-то материал был снят с каким-то причинам из ваших сайтов. Возможно, что-то не получилось вообще, но есть определенные наработки, материалы … Пожалуйста, сбрасывайте нам эту информацию — она будет попадать на этот сайт », — пояснила Кувита. По ее словам, сайт «Украина без сепаратизма» является сугубо политическим, и имеет другой формат, чем сайт «Миротворец». «Основное отличие от сайта« Миротворец »- сюда попадают топ-политики или топ-политически общественные деятели … У нас конкретизированы на политиках, на конкретных профилей», — добавила Кувита. Она также сообщила, что в Facebook есть страница с аналогичным названием, на которую можно подавать информацию. Анкета каждого политического деятеля содержит данные о его коррупционной и другую преступную деятельность на территории Украины, отношение к России, аннексии Крыма и создания очагов сепаратизма на востоке страны. Список подготовлен по информации открытых источников СМИ и заявлений спецслужб Украины и политиков, работающих на Кремль с целью дестабилизировать ситуацию в Украине. В настоящее время на сайте в разделе «Кремлевский кэш» фото и данные о 16 политиков. Также частью проекта является ознакомление пользователей с общественными, политическими, культурными деятелями за рубежом, которые поддерживают Украину и отстаивают его права и интересы. Сейчас в разделе «Друзья Украины» 17 человек. Кроме того, на сайте есть раздел, посвященный украинским экспертам и журналистам, которые отстаивают интересы Украины и борются с пропагандой государства-агрессора, находясь в России. Как заявляют координаторы проекта, веб-платформа поможет систематизировать информацию, которая потерялась в Google или памяти украинском через безумное информационную нагрузку, или требует для анализа слишком много времени или знания иностранного языка.