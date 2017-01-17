Черниговцы могут «доставать» городские власти через интернет
Чернигов присоединился к проекту «Открытый город». Он создан для лучшей коммуникации граждан и власти. Горожане на сайте «Открытого города» могут сообщать властям о существующих проблемах и их решении, предоставлять свои предложения по развитию. Судя по сообщениям, черниговцев всего беспокоят коммунальные проблемы: стихийные свалки, неубранный снег, дырявые трубы и разбитые дороги. «Зарегистрировано уже 75 пользователей и 98 сообщений», — куратор проекта Вячеслав Родимченко. Больше всего на орехи от активистов перепадает коммунальщикам. Ведь они часто игнорируют запросы и сообщения. Главный коммунальщик оправдывается и просит больше на него не жаловаться в мэрию. «Что-то не получается? Не надо бежать к заместителю. У вас есть мой телефон, у меня есть электронная почта, вайбер, СКАП », — начальник управления ЖКХ Ярослав Куц. В городской власти обещают исправиться, ведь городской голова подписал меморандум о сотрудничестве с фондом «Восточная Европа». «Это положительная вещь. Люди могут не искать телефон, а регистрироваться и оставлять свои сообщения на сайте », — заместитель городского головы Александр Ломако. Пока в Чернигове решают, как сотрудничать дальше, в других городах властители уже реагируют на сообщения горожан и исправляют недостатки.