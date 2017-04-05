Черниговцы хотят провести «декоммунизацию» деревьев
Весенние работы профильных черниговских коммунальщиков невозможно представить без побелки деревьев, бордюров и столбов на обочинах городских улиц. Многие черниговці убеждены, что подобные действия делают город более эстетичным. Многие, но не все. В частности, вчера на сайте городского совета появилась электронная петиция, автор которой предлагает «декомунизуваты» деревья в Чернигове, запретив их побелку. «Каждый год наблюдаем одну и ту же картину: работники« Зеленстроя »старательно белят деревья и все, что под руку попадается. Наверное, эта «традиция» сохраняется еще с советских времен, поскольку п. 9.1.17 «Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины» прямо запрещает такие действия. Итак, требуем запретить белить деревья и другие малые архитектурные формы в г.. Чернигове », — пишет автор ходатайства Алексей Бережной. Как известно, главные аргументы сторонников побелки деревьев — это и защита от вредителей, и оберег от солнечных лучей, и профилактическая мера. Но это так? «Традиция побелки основана в советские времена. В частности, во время Второй мировой войны бордюры белили для того, чтобы военная техника могла двигаться по дороге без света, то есть незамеченной для врага. А белить деревья — это бесполезно, поскольку для самого дерева белое известь ничего не дает. Для обработки и защиты деревьев мы используем специальные препараты », — рассказал лесничий Брецького лесничества ГП« Корюковское лесное хозяйство »Василий Лазаренко. Отметим, что северяне не первые, кто выступил с такой инициативой. Так, по сообщению директора департамента по вопросам благоустройства Киевской городской государственной администрации Андрея Фищука, в Киеве в 2017 году бордюры и стволы деревьев известью белить не будут.