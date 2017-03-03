Черниговцы будут сдавать на права по новым билетам
В сервисном центре Министерства внутренних дел Украины презентовали тестовую версию новой системы сдачи экзаменов для получения водительских прав. Как сообщает портал «telegraf», электронные экзаменационные вопросы впервые выставили на общественное обсуждение. По словам руководителя Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, новые 2500 по составляли представители экспертной группы и профильных общественных организаций. С четверга, 2 марта, все они выносятся на общественное обсуждение. Криклий также рассказал, что перечень из 20 вопросов система будет формировать автоматически в случайном порядке. А если тот, кто сдает экзамен, не сможет ответить хоть на один обязательный вопрос, система будет подбирать ему задание на эту же тему. Основная цель нововведений — исключить логические ошибки, а также сформировать вопросы, которые будут относиться к определенным категориям водительских удостоверений. Их сделают достаточно простыми и понятными. Кроме того, в перечень внесут и те, которые касаются оформления водителями европротокола. Как известно, раньше такого не было.