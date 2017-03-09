Черниговцы будут платить за землю по-новому
С 2017 года в Налоговом кодексе появилась норма о минимальном обязательный платеж за паи в размере 0,3% от нормативно-денежной оценки земли. Поэтому участки сельскохозяйственного назначения обойдутся их владельцам дороже. «Если раньше местные советы или городские администрации могли устанавливать символическую плату, условно, в несколько гривен, то сейчас размер налога не может быть меньше законодательно закрепленного уровня. До этого года такого ограничения не было », — рассказывает старший юрист KPMG в Украине Артем Устюгов. В то же время пенсионеры, ветераны войны и АТО, многодетные семьи и чернобыльцы — если у них больше одного участка — смогут сэкономить на земельном налоге, самостоятельно выбрав участок, будут освобождены от налогообложения. Ранее налоговая по своему усмотрению определяла, по какой именно участки предоставить льготы. Заявить право на льготу нужно до 1 мая 2017 года.