Черниговцы будут изучать историю Украины по новой концепции
История Украины составит 70% интегрированного курса истории для школьников 10-11 классов — такая общая позиция Минобразования и Украинского института национальной памяти. Об этом сообщил представитель Украинского института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко. Школьные учебные предметы «История Украины» и «Всемирная история» для старшеклассников реформируют: их объединят в один — «ИСТОРИЯ: УКРАИНА И МИР». Новый курс предусматривает 3 с половиной академических часа в неделю или 8:00 в неделю (профильный уровень обучения). Еще в конце 2016 началась дискуссия относительно содержания интегрированного курса истории для непрофильных 10 и 11 классов. Некоторые высказывали опасения, что в объединенном курсе мировой и украинской истории вторая просто растворится. Понимая важность преподавания истории Украины, Украинский институт национальной памяти активно включился в разработку новой концепции, вылившаяся в преподавание именно украинской истории в мировом контексте. На днях министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович презентовали Концепцию базового учебного предмета «История: Украина и мир». Согласно Концепции, компонент истории Украины должен быть не менее 70% от общего объема материала. «Украина находилась в эпицентре многих переломных для мировой истории событий: Первая и Вторая мировые войны, Голодомор и Холокост, становление и развал коммунистического тоталитарного режима. Поэтому интегрированное представление поможет нашим школьникам лучше понять историю Украины и мира », — отметил Владимир Вятрович. Новая Концепция преподавания истории имеет целью развивать у школьников интерес к знаниям о прошлом украинский на фоне мировой истории. Интегрированный предмет способствовать выработке устойчивости школьников к манипуляциям вокруг истории благодаря развитию критического и творческого мышления, комплексного и контекстного представления информации.