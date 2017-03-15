Черниговцу разбили голову бутылкой
15.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Двое мужчин во время распития водки поссорились. Произошло это прошедшие сутки недалеко от дома по улице Доценко, 7 Весомым аргументом в разговоре стала пустая бутылка. Один из мужчин ударил собеседника по голове. После чего ссора закончилась. Об этом стало известно из собственных источников. Скорую помощь не вызывали. С разбитой головой участник драки пришел в приемное отделение 1-й городской больницы. Там был госпитализирован. Полиция проводит проверку.