Черниговцев с апреля «порадуют» новыми квитанциями за газ
В Украине вводят измерения природного газа в энергетических единицах. Операторы газораспределительных сетей обязаны, кроме объемов газа, указывать в квитанциях потребленную энергию в трех единицах измерения: киловатт-часах, гигакалориях и мегаджоулях. То есть в квитанции появятся новые показатели. И самое главное — может измениться цена на газ. Все зависит от теплоты сгорания. А она в разных районах области отличается. Ведь импортированный газ смешивается с добытым топливом на Черниговщине, так и изменяются его параметры. Данные о калорийности газа поставщик обещает выкладывать на своем сайте. Однако своих лабораторий «Черниговгаз» нет. «Цена обсуждается. Она не должна сильно меняться. Что будет через месяц, сказать не могу », — технический директор ОАО« Черниговгаз »Виталий Черчович.