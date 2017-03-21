Черниговцев призвали сложить оружие
С 1 по 30 апреля в Черниговской области, как и по всей Украине, проводится месячник добровольной сдачи оружия. Об этом сообщили в группе разрешительной системы Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области. В связи с непростой криминогенной обстановкой в стране правоохранители призывают граждан с пониманием отнестись к требованиям МВД и сдать в полицию огнестрельное оружие, не является законно зарегистрированной должным образом. Напомним, что все, кто в этот период, с 1 по 30 апреля, добровольно принесет и сдаст в подразделения разрешительной системы огнестрельное или холодное оружие, боеприпасы и взрывчатку, будут освобождены как от административной, так и от уголовной ответственности. Для тех же, кто по каким-то причинам не желает расставаться с незаконной огнестрельным или холодным оружием, закон предусматривает достаточно суровое наказание. Так, статья 263 Уголовного кодекса Украины «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами» предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Что же касается гладкоствольного охотничьего оружия, то здесь предусмотрена административная ответственность. Статья 190 Кодекса Украины об административных правонарушениях отмечает, что «Приобретение, хранение, передача другим лицам или продажа гражданами огнестрельного охотничьего или холодного оружия, а также пневматического оружия калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета пули свыше 100 метров в секунду без соответствующего документа разрешительного характера, выданного уполномоченным государственным органом »влечет за собой наложение штрафа от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия или без таковой. А в случае повторного нарушения — штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия ». Уголовная ответственность наступает и в случае обнаружения незарегистрированной холодного оружия (кинжалов, финских ножей, кастетов и др.) Согласно ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса предусмотрен «штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет ». Стоит отметить, что охотничьи гладкоствольные ружья, газовые пистолеты, не были ранее зарегистрированы в органах внутренних дел, после проверки (если оружие не была похищена не была ли орудием преступления), можно зарегистрировать и в дальнейшем владеть и пользоваться ею. Также в связи с военными действиями на востоке страны в город может попадать нелегальная огнестрельное оружие армейских образцов. Это касается оружия, ее граждане, прибывающие в город с зоны АТО, привозят с собой в качестве сувениров. Причем они не задумываются над тем, что такие действия являются незаконными и также предусматривают наказания. Поэтому всех граждан, которые имеют незарегистрированное огнестрельное или холодное оружие, боеприпасы и взрывчатку, а также граждан, которые нашли оружие, боеприпасы времен Второй Мировой войны, правоохранители просят обратиться к полицейским разрешительной системы Чернигивськоговиддилу полиции с целью ее регистрации или сдачи и принятия соответствующего решения.