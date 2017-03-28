Черниговцев могут лишить автономного отопления
28.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
На архитектурной градостроительном совете рассматривают вопрос о строительстве многоэтажек с автономным или централизованным отоплением. Строители утверждают, что покупатели выбирают квартиры с индивидуальным отоплением. И энергетики не всегда идут навстречу при подключении к сетям. Зато мэр Владислав Атрошенко уверен, что из-за роста количества домов с автономным отоплением город может потерять «комфортный тариф» на централизованное тепло. Он убеждает строителей в преимуществах именно такого варианта. Однако застройщики боятся монополии со стороны энергогенерирующих компаний. Поэтому видят угроз в дальнейшем строительстве многоэтажек с автономным отоплением.