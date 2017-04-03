Черниговцам завтра начнут отключать отопление
03.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На утреннем совещании у мэра сегодня, 3 апреля, принято решение с завтрашнего дня отключать отопление в Чернигове. Это делать постепенно, в течение вторника, среды и четверга. Инициатором отключения был начальник КП «Деснянский» Виктор Пригара. «В день город на отопление тратит три миллиона гривен. Это расточительство », — отметил он. Садики, роддома и больницы отключать по отдельному графику. Прежде чем принять решение, мэр Владислав Атрошенко пересмотрел прогноз погоды и сообщил, что только 14-15 апреля будет 1 и — 1 градус, на основе этого принято решение отключать отопление с завтрашнего дня.