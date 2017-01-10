Черниговцам не угрожает сокращение рабочего дня и неполные ставки, — Розенко
Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины заявил, что правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и неполные ставки и других нарушений прав работников в связи с увеличением минимальной зарплаты. — В бюджетной сфере — медицина, здравоохранение, социальная сфера, культура — правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки. Мы взяли это непосредственно под свой контроль. В частности, была создана на сегодняшний день по поручению премьер-министра Украины комиссия, которую возглавил я как вице-премьер-министр Украины, куда вошли все профильные министры, куда вошли представители Государственной инспекции по труду, Государственной фискальной службы. Мы будем еженедельно мониторить ситуацию в областях, особенно в первые три месяца, и будем отслеживать буквально по каждой области складывающуюся ситуацию в учебных заведениях, в системе здравоохранения, чтобы не допустить нарушения прав работников, — сказал он.