Черниговцам на заметку: официальные выходные и праздничные дни в январе 2017
В ряде календарных месяцев январь — лидер по количеству выходных и праздничных дней. Официальными выходными днями в этом месяце считаются 1 и 7 января, когда жители Украины отмечают наступление Нового года и Рождества Христова. Когда-то эти дни были объединены длительными каникулами, но в 2017 году Украинской не стоит рассчитывать на длительный зимний отдых. Такая практика была отменена согласно постановлению Кабмина. Украинцы смогут отдохнуть с 31 декабря 2016 по 2 января 2017 включительно. Вторая «волна» отдыха наступит с 7 01 по 9. 01. С 10 января придется отправиться на место работы и приступить к выполнению профессиональных обязанностей в стандартном режиме. Тем не менее, в 2017 году Январь традиционно порадует нас множеством светлых и добрых праздников, а также дат, памятных для истории Украины.