Черниговскую полицейскую осуждено за украденный джемпер
В Чернигове состоялся суд над сотрудницей патрульной полиции. В марте 2015 года женщина в гипермаркете попыталась украсть женский джемпер, пишет газета «Экспресс». «Она надела его на себя в примерочной кабинке под свою одежду и попыталась выйти из магазина, не рассчитавшись, однако была задержана охраной, — информирует Татьяна Лиджвой, пресс-секретарь областной прокуратуры. — За время расследования женщина прошла тестирование и была принята в ряды Национальной полиции. Учитывая, что подозреваемым в совершении преступления является действующий работник правоохранительного органа, расследование было поручено следственному отделу прокуратуры области ». С сентября 2016 дело в отношении воровки в погонах рассматривали в суде. За это время женщину уволили с работы. И только на днях судья объявила приговор, в котором признала экс-полициянтку виновным в совершении кражи и назначил наказание в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан — сейчас это 850 гривен.