Черниговскому волонтеру нужна помощь
13.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Волонтеру из Чернигова, члену общественной организации «самоооборона Майдана», активисту сети «свободные люди» Игорю Быховцу врачи поставили неутешительный диагноз. Игорь Биховець — многодетный отец, его сын защищал Украину в составе батальона «Чернигов» (ныне рта). Мужчине надо ставить двухкамерный кардиостимулятор, а перед этим сделать искусственный инфаркт. Семья нуждается в помощи как средствами так и советом. По словам черниговского активиста Александра Ясенчука, местные врачи не берутся за операцию, поэтому нужны контакты в институте Амосова. Средства просят перечислять на карту «Приватбанка» его жены Светланы Христинченко — 5168 7572 3171 1021