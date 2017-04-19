Черниговскому герою АТО установят мемориальную доску
19.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На здании черниговской общеобразовательной школы № 5 скоро появится мемориальная доска погибшему участнику АТО Андрею Богушу. Боец погиб при исполнении служебного долга по сохранению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее решение утвердил исполком Черниговского горсовета. Эскиз мемориальной доски разработает Управление архитектуры и градостроительства. Изготовление и установка мемориальной доски осуществить за счет внебюджетных средств. Проконтролирует процесс заместитель городского головы Ольга Хонич.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым