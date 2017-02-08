Черниговский зоолог рассказал, почему область страдает от волков
На Черниговщине участились случаи, когда волки заходят на дворы и раздирают домашних собак. К сожалению, зафиксирован факт, когда на Рипкинщине бешеный волк чуть не загрыз человека. По словам известного черниговского зоолога Александра Федуна, своеобразным донором волков для северных областей Украины является зона отчуждения, где животные размножаются. В свое время специалисты подсчитали, что там насчитывается около 70 волков. Это несколько стай (обычно по 7 особей). И эти стаи, ища пищу, все время находятся в движении, поэтому и заходят в поисках пищи в села. «С точки зрения любой биологической системы это нормально. Ибо все хотят есть. И остро эта проблема стоит при снежной и морозной зимы. Поэтому и попадает сыромахам на зуб то, что легче всего добыть », — отметил ученый. Специалист говорит, что волки нападают на людей в очень крайних случаях. Это могут делать разве что очень голодные особи. По мнению зоолога, надо регулировать популяцию волков. Потому большая популяция создает опасность не только для людей, но и для диких животных, которых тоже не так много осталось. «Но охотники не очень хотят охотиться на волка, потому что это хитрые животные, и на него надо уметь охотиться. Волк умеет себя защитить и спрятаться от преследования. А крестьянам желательно не ходить в темное время по улице. Потому что в темноте хищники более активные », — сказал специалист. Кстати, известно, что в Европе волков мало, и там они даже занесены в списки охраняемых животных.