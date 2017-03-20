Черниговский военный спас жизнь 5-месячному ребенку
Младший лейтенант Вооруженных сил Украины Владимир Чоботок спас жизнь 5-месячному ребенку. Возвращаясь домой, мужчина услышал шум из соседней квартиры, в которой проживал его давний друг. Он начал звонить в дверь, но сначала ему грубо ответили: «Не мешай, у нас проблемы!». Однако Владимир был обеспокоен ситуацией и продолжал стучать в дверь. На этот раз ему открыли со словами, что ребенок не дышит. Мужчина, не теряя времени, начал проверять дыхательные пути младенца. Выяснилось, что запал язык. С помощью Владимира иметь поправила язычок ребенку, а военнослужащий тем временем перевернул младенца на сторону и нажал на грудную клетку, чтобы дети извергла. До приезда «скорой» мужчина не выпускал из рук бедное младенца. Мать рассказала, что покормила мальчика, он играл с игрушкой, а потом затих и начал задыхаться. Напуганная женщина начала делать искусственное дыхание, не проверив дыхательных путей, чем еще больше навредила ребенку. Младший лейтенант недавно проходил курсы последипломного образования в Харьковском национальном университете Воздушных сил Украины по оказанию первой медицинской помощи. Именно это тренировка и человеческий фактор помогли мужчине быстро и правильно среагировать в этой ситуации. Ребенка вместе с матерью доставили каретой скорой помощи в детскую областную больницу им. Пирогова. Врачи проверили дыхательные пути младенца — все оказалось чисто. Сейчас младенец вместе с мамой находится на дневном стационаре.