Черниговский удар с воздуха
Беспилотные летательные аппараты в современной войне является одной из важных составляющих боевой эффективности армии. Особенно такие специфические аппараты, как ударные. В апрельской войне 2016 Армении с Карабахом и в руках боевиков Исламского Государства они показали свои возможности. К сожалению, в нашей армии сегодня очень мало информации по официально принятых на вооружение отечественных силовиков беспилотных аппаратов: в НГУ используются аппараты трех типов, в ВСУ — не менее американские Raven и отечественные «Фурии». Кроме того, военные делают ставку на развертывание лицензионного производства аппаратов польской фирмы WB Electronics SA (засветились на полигонах три типа беспилотников). Мы уже писали, что летом 2016 на ОАО «Черниговский завод радиоприборов» (ОАО «ЧеЗаРа») началось производство ударных беспилотников Warmate и разведывательных FlyEуе (http://cheline.com.ua/news/mens-club/udarni-bezpilotniki- rodom-iz-chernigova-13312) и вот на днях широкой общественности было представлено комплексное решение на основе черниговских «поляков». Речь идет о разведывательно-ударный комплекс «Сокол», состоящий из двух беспилотных комплексов (разведывательного FlyEуе и ударного Warmate) и общей системы управления. Комплекс размещен на нескольких бронеавтомобилям «Казак-2М». Это совместная польско-украинская разработка — в Польше этот комплекс называется «Swarm», хотя он не принят на вооружение польской армии, но довольно активно продвигается на международном рынке. Принцип действия комплекса достаточно прост — с помощью FlyEуе осуществляется разведка и обнаружения целей, которые поражаются «дроном-камикадзе». Все это проходит на дистанциях до 50 км (судя по заявленным характеристикам, Warmate может использоваться в пределах 30-километровой зоны поражения). Основа комплекса — ударный Warmate — это относительно дешевый и точный аппарат. Так, по собственной массы 4 кг он может нести четыре типа боевых частей: — фугасная HEW (масса взрывчатого вещества — 1350 граммов, площадь поражения — в пределах 50 квадратных метров); — Осколочно-фугасная BFW (масса взрывчатого вещества — 530 граммов, 524 готовы поражающие элементы весом 2 грамма, площадь поражения — в пределах 70 м.кв.) — Кумулятивная CW (масса взрывчатого вещества — 1100 граммов, бронепробиваемость — 100-120 мм гомогенной брони) — Зажигательная ИW (масса взрывчатого вещества — 530 граммов, температура горения — 2000 градусов, зона эффективного уничтожения — в пределах 70 квадратных метров). Разработка комплекса «Сокол» является инициативной и осуществляется на деньги украинских частных компаний, входящих в состав отечественного объединения «Лига оборонных предприятий Украины». Отдельно «черниговско-польские» беспилотники (и их возможности) уже демонстрировались военному руководству страны, а ныне изготавливаются ограниченными партиями для нужд ВСУ. Кроме того, на одном из черниговских полигонов проводят активные испытания и подготовку операторов. Но на фронте их нет — оружие очень дорога и ее придерживают на случай войны.