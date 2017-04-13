Черниговский священник рассказал о «пасхальных» ведьмах
Настоятель черниговского храма Святой Екатерины отец Роман в прямом эфире программы «Острая тема. ONLINE» рассказал о ведьмах, которые (по народным поверьям) в Пасхальную ночь бесятся и приходят в церковь чтобы прикоснуться к рясы священника. Существует также поверье, что в Пасхальную ночь ведьмы целуют церковные двери. «Слышал я такие вещи, но лично меня не тянули так, чтобы я падал. Хотя в нашем храме мы стараемся близко быть к людям и, возможно, мы просто не обращаем внимания. Мы веруем в Господа, а значит есть и силы зла — Сатана, Дьявол, которая всячески пытается навредить человеку. Но в Пасхальную ночь побеждает добро побеждает Христос побеждает радость воскресения Христова и главное — не надо ничего бояться. Ибо страх порождает отчаяние. Надо в своей душе искать Бога и ничего не бояться», — отметил отец Роман.