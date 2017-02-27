Черниговский священник рассказал о главном во время Великого поста
Сегодня, 27 февраля, начался Великий пост, который продлится в течение 48 дней. Он завершится 16 апреля одним из главных христианских праздников — Пасхой. В эти дни верующим надлежит воздерживаться от дурных мыслей, делать больше хороших поступков и молиться. Также соблюдать пост в еде, полностью отказываясь от продуктов животного происхождения: мяса, яиц и молочных продуктов. Кроме того, вообще не едят в первый понедельник поста, то есть сегодня. «Цель поста — очистить свою душу. Но каждый христианин должен помнить, что духовный пост без телесного не является полным. Так же как и пост телесный без духовного », -заметил настоятель Екатерининской церкви отец Роман. Правда, священник говорит, что к посту нужно подходить сознательно и разумно. Иначе он может превратиться в непонятную диету, от которой не будет никакой пользы. «К поста каждый человек имеет подходить лично, несмотря на свое состояние, в котором находится. Потому что есть люди, которые тяжело работают, им нужно должным питаться, беременные женщины, люди старшего возраста или с определенными болезнями. Тем же, кто все-таки ограничивает себя в питании, следует помнить, что не надо зацикливаться на еде, подсчитывать, сколько килограммов удалось сбросить во время поста. Все это несущественно. Тем более, что церковные предписания, как поститься. Но они больше для монахов », — пояснил священник. По словам священника, пост нужен для очищения своей души, и его верующим надо пройти с радостью.