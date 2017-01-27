Черниговский облавтодор хочет реорганизовать систему управления
В 2017 году в 3 регионах Украины планируется провести пилотный проект полной реорганизации системы управления дорожными предприятиями. Черниговский облавтодор изъявил желание стать одним из первых, сообщили в Государственной акционерной компании (ГАК) «Автомобильные дороги Украины». По словам руководителя ГАК Артема Гриненко, который 27 января находится в Черниговской области, планируется перестроить систему управления в облавтодоре и его подразделениях, в том числе и внедрить новую систему документооборота и закупок. «Внедрять весь комплекс полностью планируем сначала в трех областях. Благодаря этому мы сможем проанализировать все риски и найти оптимальный алгоритм », — сообщил он. Сейчас руководитель ГАК не принимается сказать, станет Черниговский облавтодор одним из первых, где пройдет реформирования, поскольку еще полностью не ознакомился с финансовым и техническим состоянием предприятия.