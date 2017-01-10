Черниговский хор Бортнянского споет в Лавре
С благословения Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия под патронатом митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника Киево-Печерской Лавры, руководителя отдела информации и связей с общественностью архимандрита Илариона во время Рождественских праздников состоится проведение VI Всеукраинского фестиваля колядок и щедривок «Рождественский перезвон». Праздничное мероприятие будет проводиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских. Открытие — 10 ноября 2017 года, в 17.00. Вход свободный. В концертной программе принимают участие: хор храма иконы Божией Матери «Живоносный источник», хоровая капелла «Колокольчик» Киевского дворца детей и юношества, муниципальная академическая мужская хоровая капелла им. Л. Ревуцкого, фольклорная группа «Мокоши» Винницкого Государственного института музыки, хоровая капелла Национальной академии наук Украины «Золотые ворота», академический камерный хор им. Д. Бортнянского м. Чернигов. Во время концерта можно будет внести пожертвования на лечение детей с онкозаболеваниями.