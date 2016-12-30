Черниговский городской совет раздает атошникам земли для дачного строительства
30.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Совет ветеранов АТО, членов их семей и членов семей погибших (умерших) воинов АТО при Черниговском городском совете обращается к участникам АТО, жителей города, желающих получить земельный участок для индивидуального дачного строительства подать соответствующие заявления в отдел обращений граждан Черниговского городского совета (ул. Шевченко , 9). Как известно, Черниговский городской совет предоставит 120 земельных участков участникам АТО для дачного строительства.