Черниговский герой «Айдара»
Большое количество черниговцев воевала на Донбассе не только в рядах чисто «черниговских» подразделений — 13-го и 41-го тербатив и 1-й танковой бригады. Те, кто прошел Майдан, весной 2014 отправились в добровольческих батальонов. Один из них — черниговец Андрей Богуш. Он родился 18 марта 1977 года. В 1992 году после окончания 9-го класса школы № 5 поступил в Черниговское профессионального лицея деревообрабатывающей промышленности № 6. Получив профессиональное образование по специальности «столяр-краснодеревщик», работал на производстве мебели и возглавлял предприятие. Политические изменения, произошедшие в общественной жизни нашей страны в ноябре 2013 года, привели к подъему патриотического сознания украинского населения. Не остался в стороне, не смог молчать и Андрей. Он почти сразу присоединился к событиям на Майдане. С началом российской вооруженной агрессии летом 2014 он вступил добровольцем в батальон «Айдар». За свою внешнее сходство с представителями белорусского народа — русые волосы и голубой цвет глаз — среди собратьев получил прозвище «Беларус». Во время пребывания в зоне АТО Андрей отличился своей храбростью, мужеством, выступал инициатором и участником разведывательных операций. 4 сентября 2014 блокпост в районе с. Цветные Пески, содержавшийся украинскими военными подразделениями и контролировал трассу из Металлиста на Счастье по неустановленным причинам был заброшен. Остальные украинских подразделений в поселке Металлист не были уведомлены о том, что блокпост больше не контролируется украинскими силами. Поэтому 5 сентября занять его отправилась часть бойцов 2-й роты батальона «Айдар». В колонне в составе грузовика «ЗИЛ» и легкового автомобиля с личным составом в 23 человека был и Андрей Богуш. Проехав поворот на с. Цветные Пески, через 1-1,5 км они подъехали к блокпосту, на котором развевался украинский флаг. Командир группы вышел из машины и подошел к часовому. На вопрос постового: «Кто такие?» Ответил: «Мы — Айдар». «Айдар» — крикнул часовой и одновременно был открыт огонь по машине украинских бойцов. Кому удалось скрыться в «зеленке», значительная часть погибла. Один из легко раненых добрался до бойцов 80-й отдельной аэромобильной бригады, колонной шли из Металлиста, и рассказал им обо всем, что случилось. Десантники рванули на помощь айдаривцям и вступили в бой. Они подвели танк, и БТР атаковали боевиков, разрушили сооружения блокпоста. В том бою мы потеряли 41 бойца погибшим и пропавшим без вести. Над нашими убитыми и ранеными в этом бою русские неофашисты, которые воевали в составе незаконных вооруженных формирований, глумились и издевались: вспарывали животы, разбивали головы, поджигали. Фотографии и видео этого массово выкладывали в соцсети. Три дня продолжались переговоры, чтобы забрать тела наших погибших. В результате попыток договориться попали в плен Борисенко Татьяна Григорьевна (позывной Мама Таня) и священник Владимир Мисечко (позывной Поп). Их удалось освободить в результате обмена пленных только в конце сентября 2014 года. Террористы объявили, что отдают 40 тел. На самом деле в собранных фрагментах и обугленных частях эксперты морга города Старобельска идентифицировали, что это останки 33 тел. Однозначно можно было узнать только пять — среди них и был черниговец Андрей Богуш. О смерти сына мать узнала от российских воинов, которые позвонили Людмиле Николаевне с мобильного Андрея и сообщили печальную весть. Она некоторое время не верила, надеялась, что ее сын жив, возможно, в плену. Похоронили Андрея Богуша 12 сентября 2014 на кладбище «Яцево». Указом Президента Украины № 282 от 23 мая 2015 «за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге» Богуш А.В. награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно). Андрей Васильевич награжден нагрудным знаком «За оборону Луганского аэропорта» (посмертно).