Черниговский браконьер наловил сомов на пять тысяч
Несмотря на многочисленные предупреждения Черниговрыбохраны о противозаконности вылова водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, браконьеры продолжают заниматься своей «любимым делом». В этом убедились государственные инспекторы Черниговрыбохраны во время проведения очередного рыбоохранного Рейд 2 марта текущего года. На реке Днепр вблизи с. Прохоров в 16.20 инспекторы задержали гражданина К., жителя. Чернигова, который выловил 13 шт. сомов, общим весом 21,3 кг, запрещенным орудием лова рыбы «драчем». Противозаконными действиями «горе-рыбак» нанес ущерб рыбному хозяйству Украины на 5525 грн. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, он направлен в Черниговского районного суда Черниговской области для привлечения правонарушителя к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Черниговрыбохрана просит обо всех фактах правонарушений рыбоохранного законодательства сообщать на телефоны «горячей линии» Черниговрыбохраны 099-112-13-44 и (0462) 937-557, которые работают круглосуточно. Призываем всех, кто видит незаконный вылов рыбы на водоемах Черниговщины, звонить на номера «горячей линии» в ту самую минуту, когда увидели правонарушения, чтобы можно было оперативно отреагировать на ситуацию и задержать браконьера.