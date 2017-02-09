Черниговский биатлонист — в составе сборной Украины на смешанную эстафету

despravda | 09.02.2017 | Спорт | Комментариев нет

Украинская сборная определилась с четверкой биатлонистов, которые выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Сегодня, 9 февраля, в Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону со смешанной эстафеты, в которой также будет участвовать сборная Украины. Наша команда будет представлена ​​в следующем составе: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов из Чернигова и Дмитрий Подручный. Об этом сообщает sport.ua. Напоминаем, что смешанная эстафета начнется в 15:30 (по киевскому времени).

Share Button

Похожие записи

Об авторе

despravda