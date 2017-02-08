Черниговским водителям планируют значительно усложнить жизнь
В Верховной Раде уже ждут своего «звездного часа» шесть законопроектов, которые могут значительно усложнить жизнь украинским водителям. Среди них — новые правила выдачи медицинских справок и увеличение штрафов. Украинцы уверены: это прямой путь к еще большему росту коррупции. Подробнее о нововведениях сообщает издание «Сегодня». Первая «новинка» — это медсправки: их должен будет иметь при себе каждый водитель, иначе — штраф в размере 850 гривен, а за фальшивый документ — 510. Молодые водители могут обходиться одной справкой 10 лет, а вот пенсионеры, которые перевозят людей или опасные грузы обязуются проходить медосмотр ежегодно. Сейчас это стоит 200 гривен, и получить документ требуется при первичной сдачи на права или их замене (изменение фамилии или потеря документа). Если закон вступит в силу, медсправку можно будет получить только в государственных учреждениях, поскольку нардепы уверены, что в частных клиниках справки в 99% случаев выдают заочно. Кстати, медосмотр расширит свои «горизонты»: к наркологу, гинеколога, психиатра и еще десятка врачей в список добавили анализ крови на сахар, кардиограмму, группу и резус, проверку зрения и вестибулярного аппарата. Но и это еще не все. Теперь штрафы за вождение в нетрезвом состоянии будут еще больше. Так, первый штраф составит 10 200 гривен, второй — который был 20400 — предлагают увеличить до 102 тысяч, то есть в 5 раз. Водители, которые были лишены прав, но сели за руль, предлагают штрафовать на 510 гривен, а «всего» на 17 000. Одним из законопроектов предлагается проходить внеочередной осмотр в наркодиспансере после составления протокола о пьянстве. «Но есть колоссальная коррупционная составляющая — несложно предсказать возмущение миллионов водителей, загнанных в очереди в держполиклиниках, а также попытки« решить вопрос »справке через знакомых врачей. И если перечень противопоказаний применять буквально — водителей не останется, потому что найти человека без всякого диагноза, запрещающий управлять машиной, очень сложно. Наоборот, надо приходить к западному формату, когда в будущих водителей проверяют только зрение », — отмечает юрист Вадим Володарский. А вот транспортные эксперты, наоборот, всячески поддерживают такие нововведения: если штраф в размере 10 000 не повлиял, то 100 000 — точно заставят задуматься любителя нетрезвой езды.