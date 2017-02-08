Черниговским пограничникам угрожают автомобили
«Угроза террористических атак» — именно так охарактеризовали ничейные автомобили, находящиеся между пограничными пунктами пропуска Украины и соседних государств, на совещании в Черниговской облгосадминистрации. Инициатором совещания стал черниговский пограничный отряд. «Между пунктами пропуска Гремяч (Украина) и Погар (Россия) находятся остатки разукомплектованных автомобилей, около 30 единиц. В течение четырех лет. На Новых Яриловичах находятся два транспортных средства », — начальник группы регистрации и паспортной работы Черниговского пограничного отряда Лидия Шелест. Пограничники уверяют, что они не имеют четкой процедуры, которая позволила бы им забрать эти авто, а в некоторых случаях металлолом, который там остался. И вообще убирать их оттуда — вообще не их обязанность. Представители администрации в свою очередь бросили камень в сторону стражей границы — будто они не реагировали на ситуацию раньше. «Фактически никто ничего не делал, на границе беспорядок. Десятки единиц техники непонятной. Три года война идет с Россией и никаких шагов не происходит », — директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА Сергей Болдырев. Дискуссия определила, что главными субъектами уборка авто должны быть фискальная служба, полиция и сельские советы, на территории которых они находятся. Однако окончательное решение так и не было принято. Решили подождать 10 февраля, когда этот вопрос поднимать на всеукраинском уровне, а уже после этого провести еще одно совещание.