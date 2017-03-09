Черниговских ученых-плагиаторов могут наказывать штрафами
В Верховной Раде продолжается работа над разработкой проекта закона «Об образовании», в частности, участники рабочей группы обсудили предложения со статьей 42 законопроекта «Академическая добродетель». Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады. «Нарушением академической добродетели считается плагиат, фабрикация — фальсификация результатов исследований, обман, списывание, взяточничество, за что педагогические, научно-педагогические и научные работники учебных заведений могут быть привлечены к административной ответственности», — отметили специалисты. По их мнению, соблюдение академической добродетели педагогическими, научно-педагогическими и научными работниками предполагает прежде всего предоставление достоверной информации о результатах исследования и собственную научную и научно-педагогическую деятельность. Проект закона «Об образовании» зарегистрирован в парламенте за №3491-р, принятый в первом чтении 6 октября 2016.