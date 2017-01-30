Черниговских танкистов наградили за защиту Донецкого и Луганского аэропортов
Недавно в 1-й отдельной танковой бригаде состоялось награждение лучших воинов-танкистов, которые защищали территориальную целостность Украины на Востоке, в частности обороняли Донецкий и Луганский аэропорта. Вручил государственные награды и отличия группе военнослужащих — участников антитеррористической операции исполняющий обязанности командира 1-й отдельной танковой бригады подполковник Олег Гуменный. В частности, орденом Богдана Хмельницкого III степени был награжден командира 1-й танковой роты 1-го танкового батальона старшего лейтенанта Сергея Куликовского, орденами «За мужество» III степени удостоены его боевые побратимы наводчик орудия 3-й танковой роты 1-го танкового батальона старший солдат Виталий Псарюк и механик-водитель этого же подразделения старший солдат Николай Слободянюк. Орденом «За мужество» II степени награжден командир отделения гранатометного взвода механизированного батальона сержанта Артема Богославского, а медалью «Защитника Отечества» — разведчика старшего солдата Михаила Хасанова и командира отделения группы инженерного обеспечения младшего сержанта Андрея Огира. Отличия Министра обороны Украины нагрудного знака «Знак почета» удостоены заместителя командира ІІ танкового батальона по работе с личным составом майор Сергей Ткачук, а Почетный нагрудный знак командующего Сухопутными войсками ВС Украины из рук командира получил старший механик-водитель пятой танковой роты ІІ танкового батальона Виктор Богуш.