Черниговские воры обманули донецкого предпринимателя
24.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Неизвестный мошенническим путем, злоупотребляя доверием 44-летнего жителя города Константиновка Донецкой области, завладела деньгами последнего в сумме 55 000 гривен. Об этом сообщил собственный источник. Эти средства пострадавший 23 января в 13:18 перечислил на банковский счет в отделении «Ощадбанка» в поселке Понорница по улице Довженко, 43, за покупку картофеля в фермерском хозяйстве в селе Шаболтасовка Сосницкого района. Картофель мужчине не отгрузили, поскольку этот счет никак не касается этого фермерского хозяйства. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины.