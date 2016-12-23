Черниговские воришки попались на горячем в магазине

despravda | 23.12.2016 | Новости | Комментариев нет

Мужчину и женщину с поличным поймали в одном из магазинов Чернигова по улице Рокоссовского. Они пытались незаметно вынести косметику и средств гигиены на 3000 гривен.

Бдительные продавщицы магазина задержали нечестных покупателей и передали в руки полиции. Задержанные хотели прихватить с собой дезодоранты, шампунь и крем для бритья. По данным правоохранителей, мужчина и женщина уже ранее попадали в поле зрения полиции.

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