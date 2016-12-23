Черниговские воришки попались на горячем в магазине
23.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Мужчину и женщину с поличным поймали в одном из магазинов Чернигова по улице Рокоссовского. Они пытались незаметно вынести косметику и средств гигиены на 3000 гривен.
Бдительные продавщицы магазина задержали нечестных покупателей и передали в руки полиции. Задержанные хотели прихватить с собой дезодоранты, шампунь и крем для бритья. По данным правоохранителей, мужчина и женщина уже ранее попадали в поле зрения полиции.