Черниговские волонтеры отвезли военным частичку домашнего тепла
На днях представители общественной организации «Женская волонтерская сотня самообороны Черниговщины» вернулись домой с бурного востока. Поездок они уже не считают, но, говорят, что, вероятно, это был их 60-й визит в зону АТО. Некоторые из мужественных женщин по приезду домой заболели, но все равно радуются, что смогли хоть чем-то помочь землякам, которые защищают мир. На этот раз путь черниговчанок пролег от Майорская к Широкино. Побывали и в пресловутой Авдеевке. Правда, черниговские женщины говорят, что там не все так критично, как рассказывают центральные СМИ. Председатель общественной организации «Женская волонтерская сотня самообороны Черниговщины» Светлана Королева говорит, что в наших бойцов настроение боевое, но все уже устали. Также ребята на передовой утверждают, что, если бы их не сдерживали, уже давно выбили бы врага. Мол, что это за перемирие такое, когда враг обстреливает украинские позиции из танков, а нашим и ответить нельзя. «Там, где военные остались на прежних позициях, все в порядке. А тем, что заняли новые, — тяжело. По-новому надо «вгрызаться» в землю, тянуть электричество из сел, окапываться, налаживать быт », — отметила Королева. По словам волонтеров, в украинских защитников хватает еды, с обеспечением формой тоже вроде бы все хорошо. Правда, лучше обуви, чем валенки для суровых украинских зим, еще никто не придумал. С поставками техники в войска, к сожалению, не все в порядке. Потому черниговчанки раз убедились, что 80% техники, используемой на передовой, оказали волонтеры. На этот раз наши мужественные женщины увезли землякам-военным стройматериалы — много скоб, гвоздей, электрический кабель и тому подобное. При этом волонтеры как настоящие хозяйки не забыли порадовать ребят домашними варениками и другими вкусностями.