Черниговские военные получили социальные карты
Почти год в Украине действует социально-правовая программа помощи участникам боевых действий «Социальная карточка участника АТО». Она создана по инициативе Всеукраинского объединения участников АТО «Украинцы — вместе!». Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Около 48 000 человек уже стали обладателями этой карты. На Черниговщине — более тысячи. Об этом сообщил председатель правления Всеукраинского объединения Руслан Руденко во время научно-практической конференции «Социально-правовая защита и медико-психологическая реабилитация участников антитеррористической операции», состоявшейся на днях в Чернигове. В рамках мероприятия именные социальные карты вручили АТОвцям области. Кстати, владелец карты может бесплатно проконсультироваться у юристов, получить психологическую поддержку. Также он может пользоваться скидками на приобретение товаров в определенных торговых сетях. Кроме того, бойцам АТО и членам их семей предлагаются образовательные, оздоровительные услуги и программы досуга для детей. Получить социальную карту может каждый военнослужащий, который является участником боевых действий и имеет соответствующее удостоверение. Во время конференции также обсудили вопросы социальной поддержки и трудоустройства участников АТО, их правового обеспечения, выделения земельных участков и тому подобное. Вниманию! Желающие получить карточки могут ознакомиться с деталями на сайте Всеукраинского объединения участников АТО «Украинцы — вместе!». Работает бесплатная горячая линия: 0800507575.