Черниговские военные поддержали флэшмоб «22 pushup challenge»
24.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Военнослужащие учебного центра «Десна» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сегодня, 24 января, приняли эстафету от командира 28-й отдельной механизированной бригады полковника Олега Зубовского во всемирном флешмобе «22 pushup challenge», целью которого является поддержка воинов-ветеранов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Учебный центр «Десна». Мероприятие возглавил начальник Учебного центра «Десна» генерал-майор Микац Олег Михайлович и вместе с заместителями, командирами воинских частей и офицерами управления учебного центра выполнили все условия акции. В свою очередь начальник Учебного центра передал эстафету командующему войск оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ генерал-майору Андрею Грищенко.