Черниговские военные могут стать web-дизайнерами
В рамках проекта «Украина — Норвегия» на базе Черниговского национального технологического университета состоится переподготовка военнослужащих, уволенных в запас, и членов их семей по программам «Интернет-технологии в бизнесе и WEB-дизайн» и «Предпринимательство в сфере гостинично-ресторанного бизнеса». Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы занятости. Обучение бесплатное. Участниками проекта могут стать: — кадровые военнослужащие Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, имеющих выслугу не менее 10 лет и уволены в запас в течение 7 лет, предшествующих году участия в проекте; — Кадровые военнослужащие, подлежащие увольнению в текущем году; — Взрослые члены семей этих категорий военнослужащих. Участники профессиональной подготовки должны иметь высшее образование (не ниже «бакалавра»). После окончания курсов профессиональной переподготовки слушатели получат: — совместный диплом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Норвегии; — Совместный сертификат университета NORD и ЧНТУ; — Свидетельство о повышении квалификации ЧНТУ. Начало обучения — 16 февраля 2017. Продолжительность обучения — до конца мая 2017 года.