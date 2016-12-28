Черниговские танкисты посмертно награждены всенародным отличием
28.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Народные награды, разработанные Всеукраинским союзом участников боевых действий в АТО «Собратья Украины», получили сегодня в Чернигове семьи погибших северских танкистов.
Речь идет о тех павших героев, которые ценой собственной жизни защищали Донецкий и Луганский аэропорт. Сейчас удостоены этой награды 8 и 15 семей погибших, соответственно. Как сообщил председатель областного союза участников боевых действий в АТО «Собратья Украины» Виталий Гнатенко, точное количество погибших, защищали оба аэропорта, пока не определена, однако награды обязательно найдут своих владельцев.