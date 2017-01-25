Черниговские таможенники забрали у россиянки два старинных издания
Две книги позапрошлого века сотрудники Черниговской таможни ДФС совместно с пограничниками обнаружили в багаже гражданки РФ в пункте пропуска «Горностаевка». Гражданка пересекала границу в поезде «Одесса — Минск». Об этом сообщили в ДФС Черниговской области. Во время проведения таможенно-пограничного контроля пассажирка сообщила, что при себе только личные вещи. Старинные книги, одна из которых напечатана 135 лет назад — «Сочинения А.Н. Апухтина »второе посмертное дополненное издание с портретом автора и дарственной надписью Г. Карцову (датировано 6 октября 1882), вторая -«Сочинения Д.И. Фонвизина» полное собрание оригинальных изданий с портретом автора и коротким биографическим очерком (1893 года) находились в багаже женщины. Объяснила свои действия гражданка неосведомленностью с таможенным законодательством, что, конечно же, не освобождает ее от ответственности. На перемещение печатных изданий такого возраста установлены ограничения. Вывезти их за границу возможно только при наличии соответствующих разрешительных документов. Относительно гражданки составлен протокол о нарушении таможенных правил. Историческую и культурную ценность задержанных книг определять эксперты. После чего дело будет передано в суд.