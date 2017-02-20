Черниговские судьи борются за должности в Верховном Суде Украины
На должности судей Верховного Суда от Черниговщины прошло 13 кандидатов из 15 желающих. Они преодолели первый этап квалификационного тестирования — анонимное письменное тестирование. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Татьяна Романова, представительница общественного движения ЧЕСТНО. Двум кандидатам было отказано в допуске к прохождению квалификационного оценки: 1) Кузюра Николай Николаевич, председатель Деснянского районного суда города Чернигова; 2) Яхно Юлия Леонидовна, судья Репкинского районного суда Черниговской области. Тест состоял из общих вопросов, касающихся Конституции Украины, Европейской конвенции по правам человека и тому подобное. Значительная часть вопросов — с выбранной кандидатом специализации (то есть с этими вопросами они работают каждый день). Тем более, тестовые задания были размещены на сайте ВККС 1,5 месяца назад, чтобы кандидаты имели возможность подготовиться. 22 февраля кандидаты в Верховный Суд проходить второй этап квалификационного тестирования — выполнять практическое задание, которое заключается в написании постановления суда кассационной инстанции. Результаты Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда: 1) Бердник Инна Владимировна (60,7500) 2) Гумен Владимир Николаевич (58,5000) 3) Заболотный Валерий Николаевич (56,2500) 4) Ченцова Светлана Николаевна (54,7500) кассационный суд в составе Верховного Суда: 1) Кушнир Игорь Витальевич (81,7500) 2) Михайлюк Сергей Иванович (66,7500) кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда: 1) Боброва Ирина Алексеевна (79,5000) 2) Вингаль Валентина Николаевна (66,0000) 3) Евстафиев Александр Константинович (69,0000) 4) Мамонова Елена Евгеньевна (78,0000) 5) Пархоменко Павел Иванович (72,0000) 6) Шарапова Елена Леонидовна (78,7500) 7) Шитченко Наталья Витальевна (78,0000) Комиссией определено минимально допустимый балл: в Кассационный административного суда — 60 баллов; в Кассационный хозяйственного суда — 60 баллов; в Кассационный уголовного суда — 54 балла; в Кассационный гражданского суда — 60 баллов.