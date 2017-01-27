Черниговские спецназовцы поехали охранять Донбасс
На Донбасс отправились бойцы роты полиции особого назначения «Чернигов». Спецназовцы будут охранять стратегические объекты в Мариуполе, поддерживать общественный порядок в городе и принимать участие в совместных операциях с Нацгвардией и СБУ. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Провести бойцов на восток пришли собратья, друзья и родственники. И хотя среди полицейских нет таких, кто едет на Донбасс впервые, родственники спецназовцев не скрывали волнения. При построении подразделения заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Дмитрий Лось пожелал землякам и в дальнейшем оставаться образцом выполнения долга и держать марку полиции Черниговщины как добросовестных, дисциплинированных и мужественных правоохранителей. Он напомнил о славной традиции награждения бойцов роты «Чернигов» руководством ГУНП в Донецкой области за задержанных в прифронтовой зоне сепаратистов и их пособников, выявление тайников оружия и четкое выполнение боевых задач во взаимодействии с полицией Донецкой области, Нацгвардией и СБУ. Дмитрий Александрович передал бойцам роты «Чернигов» новенький ноутбук, с помощью которого они смогут через Интернет общаться с родными в режиме видеосвязи. Собратья, родственники и друзья пожелали бойцам достойно выполнить поставленные задачи и вернуться домой живыми и здоровыми.