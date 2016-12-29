Черниговские спасатели получили награды за ликвидацию аварии на Попудренко
На днях спасатели, которые обнаружили смелость и решительность при ликвидации последствий разрушения жилого дома по улице Попудренко, 16 получили награды. Их вручил начальник Управления ДСНС в Черниговской области полковник службы гражданской защиты Роман Гордов.
Об этом сообщили в Управлении ДСНС в Черниговской области. Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям нагрудным знаком «За отвагу в чрезвычайной ситуации» награждены: — Владимир Василенко — начальник оперативно-координационного центра, полковник службы гражданской защиты; — Роман Соболев — старший помощник начальника смены оперативно-координационного центра, майор службы гражданской защиты; — Василий Паньковский — начальник караула пожарно-спасательной части, капитан службы гражданской защиты; — Николай Кутной — командир отделения пожарно-спасательной части, прапорщик службы гражданской защиты. Еще четверо сотрудников отмечены Почетными грамотами и грамотами. Кроме того, руководством Управления девяти сотрудникам объявлено благодарности, а трое офицеров получили очередные специальные звания. Во время торжеств полковник службы гражданской защиты Роман Гордов выразил слова благодарности всему личному составу, который был задействован во время ликвидации последствий разрушения дома, и подчеркнул, что подразделения оперативно-спасательной службы области готовы выполнять любые сложные задачи по назначению.