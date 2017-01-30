Черниговские школы станут профильными
Педагоги уверены, что универсальный учебный план не для выпускников. Поэтому старшая школа должна быть профильной. Обязательных предметов меньше — с 22-х перечень сократят до 9-ти. Это украинский и иностранный языки, литература, история Украины и всемирная история, математика, человек и общество, человек и природа, физическая культура и защита Отечества. Другие предметы из расписания не исчезнут. Изменится только количество часов их изучения. Зависеть это будет от того, какую именно специализацию выберет ученик. Например, проблемы с точными и естественными науками в профильных классах не будет. Однако изучение этих дисциплин сведут к минимуму для гуманитариев. В школах к изменениям готовы, но есть вопросы. В частности у учителей. Ведь их и так небольшая зарплата напрямую зависит от количества уроков. Интересуют и учебники. С ними в Украине и так проблема, а теперь надо будет разработать по 2 варианта — общий и углубленный. Обсуждение новой программы продлится до конца месяца. В Министерстве образования обещают: к тому времени все нюансы будут решены, учебники напечатаны. Родители, чьи дети пойдут в реформированной старшей школы, по-разному реагируют на нововведение. Чиновники признаются, что самое сложное реформа будет реализовать в сельских школах. Ведь количество учеников и учителей там меньше по сравнению с общеобразовательными городскими учреждениями.