Черниговские школьники могут посещать бесплатно туристические кружки
Черниговские дети, начиная с 4 класса средней школы, могут записаться в кружки городского Центра туристско-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и молодежью. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Он является одним из учреждений Управления образования Черниговского городского совета. Находится в урочище Яловщина по ул. Семьдесят седьмой Гвардейской дивизии, тел. 60-83-06. Также есть учебный корпус, который находится по ул. Защитников Украины, 3 б, тел. 3-12-40. На базе центра работает 51 кружок по такимиы направлениям: пешеходного туризма, спортивному ориентированию, историко-краеведческий, эколого-туристический, туристско-краеведческое, народоведческий. Обучение в кружках бесплатное. Кружковцы постоянно участвуют в походах и экскурсиях. В частности, на этой неделе дети от 14 до 18 лет, которые являются воспитанниками центра, провели пешеходное путешествие I степени сложности «Дорогами первого человека» (с. Криски — с. Радичев — с. Деснянский). Мезинский национальный природный парк встретил туристическую группу прекрасной погодой, незабываемым ландшафтом с многотысячной историей и заснеженными берегами Десны. Во время путешествия было проведено практическое занятие по географического краеведения. Именно на этой территории четко было видно генетические горизонты почвы, а именно: лесная подстилка, дернина, гумусовый горизонт, элювиальный и илювий горизонт, материнская порода. Все участники путешествия углубились во времена палеолита и увлеклись незабываемыми пейзажами, которые присущи только данной местности.