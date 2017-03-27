Черниговские рогатики усовершенствовали ноу-хау
В черниговских троллейбусах недавно появилась возможность оплатить проезд безналично, а именно с помощью сканирования QR-кода. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Наклейки с QR-кодами наклеенные на окнах во всех троллейбусах КП «ЧТУ». Безналичная оплата проезда осуществляется через систему «Приват24». Стоимость проезда при безналичной оплате для пассажира остается той же — 2 грн, при расчете комиссия банка не взимается. В соответствии с соглашением предприятия с банком, комиссию за обслуживание в размере 5% платит ЧТУ. Это будет делаться по итогам месяца. По состоянию на 22 марта новой формой оплаты проезда уже воспользовалось 350 человек. Как известно, возможность рассчитаться наличными в троллейбусах осталась. Нововведения же дало пассажирам дополнительный альтернативный сервис. Для безналичной оплаты проезда нужно иметь смартфон или планшет с подключением к сети интернет, установленное приложение Приват24 и открытый счет в ПриватБанке. Для оплаты проезда надо сделать 3 действия: — отсканировать графический код — нажать на кнопку «Оплатить» — показать билет в приложении кондуктору.