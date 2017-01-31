Черниговские родители больше не будут ремонтировать сады и школы
Категорически запретить с 1 сентября собирать в образовательных учреждениях Чернигова родительские деньги на ремонты и другие расходы, связанные с содержанием зданий, классов, групп и т.д. (кроме питания и внеурочных мероприятий) — такое распоряжение поручил подготовить Черниговский городской голова. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Об этом сегодня говорили в городском совете на традиционном совещании с руководителями структурных подразделений. Мэр объяснил свою позицию тем, что в этом вопросе давно уже пора навести порядок. Средства собираются родительскими комитетами и якобы по их инициативе, но на самом деле большинство родителей убеждена, что они потом могут нерационально расходоваться или и разворовываться. Кроме того, дети переходят к другим классам или школ — и ни новых окон, ни досок, ни парт, приобретенных за средства их родителей, забрать с собой не могут. Запрет должен быть жестким, потому что иначе, как показывает практика, ни суммы, ни частота сбора средств с родителей не уменьшаются. Городской голова отметил, что всевозможные «полумеры» — если, например, ограничить сумму, разрешенную школе для сбора с родителей 100 гривнами в год, — является, по его мнению, хуже. Проблемы они не решат. Одновременно он поставил перед управлением образования задачу сократить срок, за который учебные заведения могут приобрести то, что им нужно, бюджетные средства. Владислав Атрошенко сообщил, что уже говорил об этом с директорами школ. И есть договоренность с ними о переходе на новую систему, когда с родителей деньги на ремонты собираться не будут. Зато их финансировать город. Отдельно с ними согласовано, что изменения не касаются тех случаев, когда дети идут в театр и платят за билеты, или едут на экскурсию, или устраивают пикник на природе. То есть на то, что организуется во внеурочное время и только для желающих, родительские средства собирать могут.